El empoderamiento llega a las vecinas por Youtube

Ames. Las interesadas en aprender de las dos sesiones de psicología y sexualidad femenina organizadas por el Concello de Ames pueden volver a ver la masterclass que se ofrecieron en O Milladoiro a través del canal de Youtube municipal. Tras impartirse la primera el día 19 de abril en Bertamiráns, llegaba la segunda para cerrar el programa en la casa de la cultura de la mayor urbe. “A actividade enmárcase na campaña Ames en Igualdade que organiza distintos talleres”, apuntan desde la concejalía de Benestar.

Y entre los objetivos de ambas clases magistrales citan “eliminar mitos sobre as mulleres nas relacións sexuais, fomentar a comunicación e conseguir que as mulleres se empoderen para poder desfrutar da súa sexualidade eran os obxectivos destas dúas masterclass”, ahondan. Hay que recordar que esta campaña llegó al Ayuntamiento coincidiendo con la celebración de la I Feira do Ben-Estar en el Pazo da Peregrina en abril. m.m.