El sindicato Csif impugna la mesa de negociación para la relación de puestos de trabajo de A Baña

La Central Sindical Csif acaba de solicitar la impugnación de la mesa de negociación mediante la que el Concello da Baña plantea la relación de puestos de trabajo, recordando que si bien se les avisó de que la reunión sería este martes, no se consensuó con este sindicato mayoritario la fecha (tal como marca la Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, art. 150.6) ni se les remitió la documentación pertinente (Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, art. 150). Por ello, reclaman que se anule y deje sin efecto, así como los actos derivados de la reunión, proponiendo una nueva fecha de común acuerdo, y siempre aportando la documentación necesaria.