El sistema de quejas al Concello vía WhatsApp estuvo ‘caído’ cinco días

A Maía. Durante el arranque del presente mes diluviaron protestas, tanto a este diario como por redes, ante la falta de respuesta a las quejas planteadas por el sistema habilitado por el Concello de Ames vía WhatsApp, y que llegó a cabrear a los usuarios hasta el extremo de que alguno se comprometió a no perder más el tiempo para exponer sus demandas o incidencias. Sin embargo, el tripartito ha aclarado la cuestión en las últimas horas, asegurando que debido “a un erro no aplicativo, as mensaxes enviadas pola veciñanza entre o 1 e o 5 de setembro” no entraron. Por ello, solicitan a los vecinos que emplearon este canal municipal –varios aseguran que anteriormente no recibieron respuesta en un plazo razonable– a que “volvan deixar as súas dúbidas, queixas ou suxestións, a través da aplicación móbil” en el número 606 71 41 63. M.O.