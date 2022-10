Eloy Iglesias, invidente, y su guía Ricardo Romay, un ejemplo de fuerza y solidaridad para abatir barreras

Santiago. Dicen que querer es poder. Si a ello le unimos esfuerzo y solidaridad, el éxito está asegurado. Así lo demostraron este domingo en las calles compostelanas el dúo atlético formado por Eloy Iglesias, invidente, y su guía Ricardo Romay, vecinos de Valga y asiduos de las carreras pedestres.

La de Santiago, dicen, “é unha das máis bonitas que hai en Galicia, polo gran ambiente que se vive”. Eloy es la cuarta vez que participa en esta carrera “e hoxe fixemos o mellor tempo”, afirma, tras completar los doce kilómetros y parar el crono en poco más de 39 minutos. “E eso que non poidemos entrenar moi ben por culpa dunha gripe”, añade.

Detrás de este éxito “hai un sacrificio moi grande” y un entrenamiento “case a diario, fundamental para poder participar nas carreiras”.

Eloy Iglesias comenzó su andadura deportiva practicando ciclismo en tándem en el ámbito nacional, a través de los programas de la ONCE, y hace unos años decidió dar el salto al mundo de las carreras pedestres.

De la prueba de este domingo, como la gran mayoría de atletas, Ricardo y Eloy coinciden en que “o máis duro é a costa de Vite, pero o sufrimento paga a pena ao chegar aquí á praza do Obradoiro”.

Asegura Eloy que “é moi bonito cando te adentras nas rúas do casco histórico, porque noto que vou encerrado entre rúas e sinto o apoio da xente. Eso é o que te leva á meta, a xente aplaudíndote e animándote cando máis o precisas”.

Ricardo di que o feito de exercer de guía e correr en parella é dobremente satisfactorio, “aínda que agora xa o vexo como algo normal, pois levamos bastante tempo competindo e saímos a entrenar todos os días”.

Eso sí, reconoce que esta forma de competir requiere de otras habilidades diferentes a correr solo, “pois temos que buscar sempre un equilibro, xa que ás veces e el quen ten que tirar de min porque non vou ben, ou ao revés”. Además, “é moi importante manexar ben as curvas”, las cuales, junto con los badenes, “son as que nos fan perder máis tempo”.

Una vez superada y, con gran éxito, la prueba de Compostela, Eloy y Ricardo ya tienen una nueva cita marcada en su agenda para volver a competir y a disfrutar de un deporte que les hace felices. Será el martes, día 1 de noviembre en Rianxo “se están ben ás pernas”. J. M.