Emilio Andújar nomea xa as vellas escolas da Baña

A Baña. As escolas vellas, sede da Escola de Música Municipal bañesa, pasan a chamarse Escolas Emilio Andújar en homenaxe ao melómano de Broño que fundou nos anos oitenta a Banda Infantil da Baña. Con esta iniciativa simbólica e emotiva, o Concello barcalés quixo lembrar e recoñecer a figura do falecido músico, “verdadeiro artífice e impulsor do ensino municipal no noso municipio”, manifestou o alcalde, Andrés García Cardeso. Así o testemuña a placa que se descubriu, despois do cal o rexedor, acompañado polo tenente de alcalde, César Ramos, e a concelleira de Cultura, Lorena Trillo, agradecéronlle aos fillos e fillas do falecido músico a súa presenza, entregándolles uns recordos. No acto tamén interpretaron uns temas antigos integrantes da banda de música e exalumnos do homenaxeado, así como a solista Noelia Rodríguez, acompañada ao piano polo docente Ramón Leis. Andújar morreu en Rial en 2019 ós 98 anos. M. Manteiga