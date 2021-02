Empapelan el colegio teense de Os Tilos para reclamar su comedor

Teo. La valla perimetral del colegio teense de Os Tilos apareció empapelada de folios en los que los padres reclaman que la Xunta solucione la gestión del comedor, un servicio que ni ellos ni el Ayuntamiento quieren asumir, recordando que es competencia autonómica. Al hilo, desde la Federación Galega de ANPA, conocida como FANPA Compostela, les dan su apoyo y recuerdan que el Ejecutivo autonómico gestiona actualmente el mismo servicio en otros centros locales.

Así, y con carteles que rezan “Xunta de Galicia. 6 meses sen resposta” o “Xunta de Galicia| Por que discriminas ao CEIP Os Tilos” los progenitores apremian una solución para que sus hijos puedan comer en el colegio, una forma además de conciliar la vida laboral de las propias familias. En los últimos días, además, han recibido la visita de ediles y parlamentarios del BNG, como Iria Carreira, que se comprometió a preguntar por el tema al Gobierno gallego y no perder de vista la necesidad de que se asuma este servicio complementario.

En cuanto a FANPA, es su presidente Fernando Lacaci el que rubrica un escrito en el que incide en que “a comunidade educativa do CEIP Os Tilos votou masivamente a favor da cesión do servizo de comedores escolares á Xunta de Galicia, seguindo exactamente as instrucións que lle foron ditadas polo servizo de comedores escolares da Consellería de Educación”, por lo que no entiende “esta desatención” dirigida contra la comunidad educativa de esta localidad teense. m. manteiga