En prazo o certame brionés de teatro, dotado con 7.000 euros

A Maía. O Concello de Brión, en colaboración coa Academia Galega de Teatro e Edicións Positiva, convoca o IV Premio Laudamuco para Textos Teatrais 2022, o galardón teatral de maior dotación económica en Galicia: 7.000 euros e edición da obra gañadora a cargo de Edicións Positivas. O tema e extensión da obra serán libres e o prazo de admisión de orixinais rematará o 11 de febreiro. De cada obra presentaranse cinco copias asinadas cun lema, en paquete sen remite dirixido á casa da cultura de Brión (Carballeira de Santa Minia nº 5, C.P. 15.865, Brión, A Coruña), indicando no exterior do sobre IV Premio Laudamuco para Textos Teatrais 2022. Nun sobre anexo pechado deberá figurar o lema (no exterior) e no interior os datos persoais do autor. M. Outeiro