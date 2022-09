Envorca un turismo en Ames sen feridos de gravidade

Un accidente en Ames saldouse sen feridos de gravidade este mércores. Foi ás 22.15 horas cando recibían a alerta do 112 os bombeiros do GES de Brión por mor dun accidente con persoas atrapadas, no lugar de A Igrexa. Ao chegar, atopáronse cun vehículo envorcado e un dos ocupantes afectado. Unha vez segura, protexeron a zona e agardaron á retirada do vehículo que estaba volcado no medio da calzada, pois fíxose necesario limpar a calzada xa que estaba chea de aceite derramado. Tamén acudiron unha ambulancia de Urxencias Sanitarias 061; Garda Civil de Tráfico e Policía Local.