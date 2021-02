Esixen en Teo o remate das parcelarias, centro de día e obras viarias

Teo. O BNG de Teo lamenta que todas as súas emendas parciais presentadas aos orzamentos da Xunta para 2021 foran rexeitadas no Parlamento galego por un PP “que segue a darlle as costas á veciñanza”, apuntan. En concreto, os cambios propostos son os seguintes: un centro de día, rematar as concentracións parcelarias e humanizar a estrada Cacheiras-Pontevea.

Respecto da construción dun centro de día, suliñan que é unha das principais demandas teenses polas necesidades de atención e de conciliación, “e porque o centro público de referencia está en Urdilde”. No que atinxe ás parcelarias, instan a cumprir o acordo unánime no Parlamento galego da súa iniciativa para rematar as de Lampai, Luou, Rarís, Lucí, Oza, Teo, Bamonde e Vilariño.

E xa nas actuacións viarias perentorias, avogan por incrementar a seguridade viaria e as medidas de humanización da AC-841 desde Cacheiras até Pontevea, unha estrada autonómica que en Teo é unha travesía urbana.

O portavoz municipal do BNG, Manuel Barreiro, reclámalle ao PP “que deixe de discriminar ao noso concello e cumpra os acordos parlamentares, as nosas propostas son necesidades veciñais, e levamos dende 2009 pedindo o centro de día que Feijóo quitou á veciñanza de Teo cando xa estaba para iniciar o proceso de licitación”. Finalmente Barreiro reclamou investimentos para un concello que limita coa capital do país e ten case 20.000 habitantes que é permanentemente “mangoneado polo PP”. o.d. vilar