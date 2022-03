Esixen que se readmita no Tremo aos traballadores

Brión. Ducias de traballadores concentráronse diante do Hotel Balneario do Tremo, en Brión, para esixir que a actual dirección do establecemento hoteleiro readmita todo o persoal con que contaba ou que os indemnice por despedimento improcedente.

Segundo informa CC OO, sindicato que asesora aos traballadores, a empresa que anteriormente denominábase Hotel Balneario de Compostela, e era propiedade de Ramón López Casal, pechou a comezos de 2021 no marco dun procedemento concursal previo á liquidación da sociedade. Contaba nese momento cun cadro de persoal de arredor de trinta persoas.

O proceso concursal pechouse o 21 de maio. Menos dun mes despois, o 17 de xuño, rexístrase a nova sociedade Hotel Balneario do Tremo, que se fai cargo das instalacións e contrata só unha parte do persoal que previamente había, sen subrogarse nas súas condicións de traballo.

CC OO apoia os traballadores nas súas reivindicacións, esixindo que a nova sociedade, que comparte dirixentes coa anterior –“entre eles o propio López Casal”, din– se faga cargo das obrigas adquiridas pola empresa extinguida. En resumo, que readmita a todo o persoal ou ben o indemnice como debe. O.D.V.