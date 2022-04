Esixen un plan en Padrón de loita contra o exceso de lixo

Padrón. A edil do BNG na Corporación padronesa, Bea Rei, presentou un escrito solicitando un plan especial para a recollida do lixo. E pídeo porque as celebracións da Pascua acaban de ser declaradas Festa de Interese Turístico, “mais a imaxe que presenta Padrón é de total abandono e desleixo”, tal como divulgan nunhas imaxes.

O lixo, lembran, está desbordado na illa da entrada á vila, xunto a estatua do Peregrino, o que supón “a imaxe da insalubridade, abandono e incumprimento da recollida do lixo”. O aumento predecible dos residuos neste periodo de festa “foi ignorado polo responsable da área ao ofrecer esta lamentable imaxe despois do primeiro día de festa, Domingo de Ramos, que deixa claro que a recollida, ademais de ser insuficiente e deficiente, non se cumple”, aseguran os nacionalistas a través dun reciente comunicado da súa formación.

Activación. Ao seu xuízo, é preciso activar un plan de recollida de lixo “eficiente que responda ás necesidades específicas destes días, faciliten o depósito do mesmo e amplíen a recollida selectiva de cartón e vidro para que a imaxe que desprenda Padrón sexa a millor posible”, remata a concelleira. O.D. Vilar