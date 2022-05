Esmaga a man cunha máquina da madeira en Santa Comba

Un home sufriu feridas de consideración ao esmagarse a man cunha máquina que utilizaba para tallar madeira, en Santa Comba. Ocorreu no lugar de Pragais, na parroquia de A Pereira, ao mediodía deste martes.

O 112 Galicia recibiu a alerta da situación do home a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Os servizos sanitarios indicaban que estaban a mobilizar un helicóptero medicalizado para atender ao ferido. Axiña, os xestores do CIAE 112 Galicia requiriron a intervención do Servizo Municipal de Protección Civil e dos axentes da Garda Civil, que colaboraron cos servizos médicos desprazados.