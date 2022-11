Rois. O Concello de Rois programou co gallo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, que se celebrará o 25 de novembro, unha serie de accións para visibilizar o seu compromiso coa erradicación da violencia de xénero e lanzar a mensaxe de tolerancia cero. O programa leva por lema Rois actúa contra a violencia de xénero, desenvolverase ao longo de tres xornadas de novembro e culminará coa lectura do manifesto o 25N. Un espectáculo circense e acrobático, unha obra de teatro, unha andaina solidaria e unha presentación literaria son algunhas das propostas incluídas na programación do 25-N para este mes e ás que o Concello convida a sumarse á veciñanza.

A primeira das actividades desenvolverase o vindeiro sábado, día 12, ás 12.00 horas no campo da festa de Rois. Trátase do espectáculo de Sue Moreno 4.0. A actuación, que forma parte do Circuíto de cultura en Igualdade da Deputación, mestura técnicas áreas de circo con cancións e teatro físico. A súa posta en escena vai precisar dunha estrutura que mide seis metros de altura. arca