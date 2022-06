Estudan levar aos tribunais a restauración na Casalonga

Teo. A comisión especial de seguimento da canteira teense da Casalonga abordou a posibilidade de recorrer o Plan de restauración de Toysal para a explotación do espazo. O Concello ten apelado este plan administrativamente, mais nesta xuntanza falouse da posibilidade de facelo diante do xulgado, acordo que tomará a Corporación local nas vindeiras semanas.

Esta comisión contou coa asistencia dun representante da Plataforma Casalonga Limpa de Residuos e dos voceiros dos grupos municipais. Ademais, e de xeito extraordinario, permitiuse a asistencia de máis membros da Plataforma, pero só como oíntes.

A reunión convocouse para volver a explicar a decisión municipal sobre a expropiación da pista da canteira por parte da Xunta. O Concello ten recurrida esa expropiación no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, segundo acordou o pleno o pasado mes de outubro, e o executivo local reiterou que “a nivel xurídico e administrativo esta é a decisión máis intelixente e garantista diante deste proceso impulsado pola Xunta”, reiterándose na crenza de que “recorrerr a inscrición da pista no Catastro e no Rexistro sen contar cun título de propiedade non conduce a nada favorable”, opinan. O.D. Vilar