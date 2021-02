Estupor en Costoia por un vertedero con automóvil incluido a pie del Sar

Ames. Las pistas de Costoia, una aldea de Ames en el límite con Santiago, forman parte de las rutas que senderistas de la zona y de la comarca acostumbran a patear. Y en los últimos días se ha vuelto a reactivar la polémica de los vertederos, ya que a pocos metros del Sar, y bajo los pilares de la autovía, existe un basurero con ruedas, desperdicios y hasta un automóvil que, según los lugareños, “leva aí máis dun mes, e ninguén quere facerse cargo del”.

Precisamente, un vecino de Milladoiro asiduo de las caminatas recordaba en esta efeméride que “se a nosa poetisa Rosalía espertara do seu longo sono... morrería axiña consumida de contemplar as augas emporcalladas e as orillas do seu querido río Sar infestadas de basura”. Amante del medio ambiente, se puso en contacto tanto con el Seprona como con Protección Civil para intentar que alguien elimine el vertedero, pero todavía “sen éxito”.

El aluvión de basura, de cualquier forma, no es de dominio público entre los que pasean por allí, ya que se encuentra al final de un empinado barranco, y hace falta asomarse para ver el automóvil azul aparcado para siempre. A partir de ahí, terreno abonado para las especulaciones: “¿Quién te dice que no hay un cadáver dentro?”, indicaba un caminante, si bien el comentario más manido entre los lugareños es cómo accedieron a ese monte y despeñaron el coche con total anonimato, especulándose con la posibilidad de que se trate del producto de un robo.

“Algo falla nesta sociedade cando os terroristas do medio ambiente atentan contra a paisaxe e os ecosistemas”, asegurando que “por suposto que tamén falla a vixiancia para controlar e castigar este tipo de terrorismo”, lamentan los que conocen este punto de vertido. m. manteiga