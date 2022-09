Evacuado un motorista que caeu preto da ponte negreiresa de Barbazán

Un particular alertou ao 112 Galicia tras atopar un motorista que sufrira unha saída de vía á altura da ponte do río de Barbazán, en Lueiro (Negreira), sobre as 15.00 horas deste xoves. Nun primeiro momento, o piloto quedou tendido no chan, inmóbil aínda que consciente. De inmediato, dende o 112 informouse aos servizos de emerxencias. Urxencias Sanitarias de Galicia-061 mobilizou ao seu persoal a bordo dunha ambulancia.

Unha vez no lugar, foron asistidos polos Bombeiros de Santa Comba á hora de mover ao ferido, que recibiu atención médica e que foi finalmente trasladado ao centro hospitalario. Tamén participaron a Garda Civil de Tráfico e o GES de Brión.

E xa no concello de Ordes, dúas persoas, ocupantes dun mesmo turismo, foron trasladadas tras unha colisión na que se viron implicados tres vehículos. No operativo do accidente, que se produciu ás 18.15 horas da tarde (tamén deste xoves), tomaron parte, ademais dos servizos sanitarios, a Garda Civil de Tráfico e os servizos de mantemento da estrada. Ademais, informouse aos Bombeiros e á Policía Local.