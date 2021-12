Exigen accesos sin balsas y contenedores en Dubra

Val do Dubra. Patricia Blanco no quiere nada que no tengan el grueso de los vecinos de Val do Dubra: contenedores a una distancia prudencial de su casa (en Villalba) y una carretera que no se convierta en una balsa de agua en cuanto llueve. Se trata de una lucha que conenzó el padre de esta mujer con discapacidad hace cinco años, y que ha retomado ella, pero sin encontrar demasiada receptividad municipal, por lo que está decidida a ir a los tribunales para defender sus derechos.

“Se trata de algo tan fácil como entubar las cunetas o ampliarlas, porque en cuanto llueve un poco, desbordan e inundan la carretera, llegando a entrar por el portal de casa”, apunta, explicando que incluso se comprometió a ceder terreno para ello si era necesario. También se entrevistó con los responsables municipales, “y en marzo me dijeron que no había problema, que se iba a hacer... y hasta el día de hoy”.

Su vivienda se encuentra a unos 250 metros del centro de la localidad, donde se encuentran los depósitos de basura más cercanos, y además no es la única. Y ese es, precisamente, el tramo que debe de cubrir para dejar la basura, algo que en invierno se complica. Heredó el inmueble hace un año, pero da fe de lo complicado que resultar residir en el rural, ya que la carretera “lleva 20 años sin mantenimiento” y con baches. También reclama más luminarias públicas. O.D. Vilar