Exigen cuentas tras relegar a la número dos para la alcaldía

La designación de Blas García anunciada por los socialistas para llevarlo hasta la alcaldía de Ames en el próximo pleno, a celebrar en menos de diez días, no es, a juicio del PP una “boa nova” para la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. “Todo o contrario, simboliza un auténtico retroceso”, clama la oposición, que pide al resto del tripartito que se cuestione el sentido de su voto tras caer de la sucesión Luísa Feijóo, dos del PSOE.

Curiosamente, la designación del comité local socialista (del que forman parte ambos ediles) se tomó por unanimidad el pasado martes para encumbrar a García, aunque no será hasta la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, sin día aún, cuando se convocará el pleno para elegir al nuevo mandatario local.

Pero no lo ven así los populares, que piensan que “relegar a un plano inferior a Luisa Feijóo, que ocupaba o segundo posto na lista electoral e que ademais ten na actualidade a responsabilidade de dirixir o departamento de Promoción da Igualdade, indica a dobre moral do PSOE ante un tema tan importante como este e que deixa as claras que practican un feminismo de pancarta”, afirman.

Así, ante lo que consideran una maniobra “feita polos socialistas”, el Partido Popular le pide a las dos formaciones que componen el tripartito, BNG y Podemos, que no apoyen este nombramiento en coherencia con los derechos de las mujeres “que tanto presumen de defender” y que eviten “relegar” a Feijóo, que iba justo detrás de Miñones en la candidatura del PSOE, a una simple cuota “publicitaria” para las listas.

Y aún hay más: el PP insta a que se considere que, si los actuales socios de gobierno de Ames han permitido esta situación, significaría que la aludida “non conta coa confianza suficiente para este cargo”, y por lo tanto quedaría demostrado que su posicionamiento respecto a la número dos de la lista “foi simplemente un xesto de postureo”. Acaban apuntando que “non é unha boa nova para a veciñanza” que el futuro gobernante de Ames se autodefina como “borde, retranqueiro e culé” públicamente.