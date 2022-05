Exigen que se invierta más en el campo de Portomouro

Val do Dubra. El PSOE de Val do Dubra vuelve a exponer carencias locales, y tras pedir mejoras en los parques infantiles de Bembibre y Portomouro, ahora critica la “falta de iniciativa do goberno local co campo de fútbol de Portomouro, unha instalación que contou cun importante investimento provincial pero que a día de hoxe mostra un profundo deterioro”.

El portavoz de los socialistas, Diego Luis Díaz, recuerda que en 2016, la Diputación de A Coruña invirtió en el campo 76.000 euros, pero su estado actual “mostra un profundo abandono das instalacións, impedindo a súa utilización polos clubs ou para outro tipo de actividades”. Las obras acometidas hace seis años, con respaldo unánime de la Corporación, “consistiron no drenaxe do terreo, peche e iluminación”. Sin embargo, creen que no están previstos nuevos proyectos para la infraestructura deportiva tras preguntar en pleno.

Díaz lamenta “a tristura ao ver o estado de abandono no que se atopan algunhas das instalacións coas que xa contamos, mentres o goberno local se empeña en falar de novos proxectos”. O.D.V.