Exigen un plan especial de protección destinado a O Picoto valdubrés

Val do Dubra. La construcción de un mirador en O Picoto de Val do Dubra, tras solicitar el tripartito local una subvención por 48.380 para poner en valor el entorno y las vistas, continúa sin convencer a la oposición, y Anova acaba de pedir que se tramite un plan de protección especial para la cumbre de este espacio, pero también para las Lagoas de Rial, “pedindo así que se recolla no Plan Xeral de Ordenación Municipal” y blindando también la zona a los eólicos. A juicio del edil Antonio Negreira, su formación ha tomado esta determinación “para evitar que se sigan a consentir actuacións agresivas que danen e destrúan o seu valor natural e pasaxístico”. Al hilo, el partido que encabeza en Val do Dubra critica con dureza “a esperpéntica estrutura metálica colocada sobre as rochas do Picoto, que non aporta nada como miradoiro”. O. D. Vilar