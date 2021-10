Exposición sobre o dano cerebral na casa da cultura do Milladoiro

AMES. Coincidindo co mes do dano cerebral, chega a Ames a exposición Punto e seguido. A vida despois do dano cerebral adquirido, e faino da man das asociacións da Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace). Trátase dunha mostra que reflicte, a través da fotografía, o día a día das persoas que padecen esta discapacidade. A mostra pode visitarse desde o 1 ata o 7 de outubro na casa da cultura do Milladoiro en horario de 09.00 a 14.00 horas. Seguidamente, a mostra trasladarase ao Pazo da Peregrina de Bertamiráns, onde poderá visitarse ata o vindeiro 14 de outubro. As fotografías que compoñen a mostra, obra do fotógrafo compostelán Aigi Boga, realizáronse nas cinco asociacións que forman parte da federación. As imaxes protagonízanas persoas usuarias de Adaceco, Adace Lugo, Alento, Renacer (a entidade ourensá) e Sarela. arca