Faleceu onte o exalcalde de Dodro Fernando Vila

A Estrada. O que fora alcalde de Dodro durante preto de trinta anos, o popular Fernando Vila Brión, faleceu onte aos 82 anos tras unha larga enfermidade. O funeral polo exrexidor será hoxe, as 12.00 horas, na igrexa parroquial da súa localidade natal, en Santa Mariña de Xuño, no concello de Porto do Son.

Farmaceútico, químico e exprofesor da USC, Fernando Vila Brión ocupou a alcaldía do concello coruñés de Dodro durante 28 anos, dende 1979 ata 2007.

Onte os seus compañeiros do Partido Popular se referían a el no seu Facebook e o definían como un “bo alcalde e mellor persoa. Os veciños de Dodro sempre lle estaremos agradecidos”. arca.