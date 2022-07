Fallo a favor de que se expropie a pista da canteira na vila teense

TEO. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia xa ditou sentenza no procedemento polo que o Concello de Teo recurrira a expropiación da pista da canteira da Casalonga. O resultado foi que o xulgado falla a favor da expropiación promovida pola Xunta e en contra dos intereses do Concello que defendía a titularidade pública da vía. “Contra esta decisión, do TSXG, cabe recurso de casación diante do Tribunal Supremo, unha decisión que se estudará coa asesoría xurídica municipal”. O alcalde, Rafael Sisto, xa trasladou a sentenza aos voceiros municipais e convocarase unha reunión da Comisión especial de seguemento da canteira para a semana do 26 de xullo. Nesa semana tamén se fará unha reunión veciñal en Francos. Dende o Concelllo seguirán tratando de evitar que se ubique alí “unha planta de residuos ou un vertedoiro encuberto”. C.G.