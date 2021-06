Negreira volveu a acoller outra edición, e xa van vintenove , do seu día da Muiñeira. Así, este domingo actuaron na praza do Concello Os Garuleiros, Veiga do Cotón, Ximiela, Silbarbeira e a Escola Municipal de Baile. Ademais, e tal como adiantara este xornal o pasado xoves, rendiuse tributo aos veciños José Vaamonde e Manuel Raúl Adver polo seu apoio ao folclore local.