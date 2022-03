Feiras do Abril dubresas con música, ferial y tiro desde el viernes al lunes

Val do Dubra. Las Feiras do Abril de Val do Dubra arrancarán este viernes día 1 a las 22.00 horas con la actuación de la orquesta París de Noia y disco móvil CDC en el campo de A Tilleira.

Ya el sábado 2, VII Festa da Xuventude, con verbena desde las 22.00 horas a cargo de New York y la disco móvil CDC en el campo de A Tilleira. En esa jornada y en la dominical habrá en el pabellón municipal exposiciones de razas autóctonas y de maquinaria agrícola, con demostraciones y talleres, sin olvidar los entrenamientos, pull y certamen de Tiro ó Plato a lo largo de todo el fin de semana. El día 3, sesión vermú con Alborada en A Tilleira y primera Feira de Cans de Caza, junto al pabellón polideportivo desde las 09.00 horas. Y el lunes desde la mañana en el campo de la feria de Bembibre, Festa da Empanada y gala de Alborada ya por la tarde. ECG