‘Feitizo no val’, na vila boqueixonesa

BOQUEIXÓN. Este sábado Fátima de la Iglesia e Xosé Manuel Lobato presentan o libro Feitizo no val ás 19.30 horas no Centro de Interpretación do Pico Sacro. Estarán acompañados da ilustradora Amalia López, a mestra e escritora Charo Golmar, e de María Crespo, da libraría Lino. A asistencia é libre ata completar aforo. Este traballo é unha recompilación de contos en galego cargados de fantasías, lendas e vivencias compartidas. Conta cuns detalles moi especiais: os debuxos son obra dos nenos e nenas da Escola de Sarandón, do Centro Rural Agrupado Boqueixón-Vedra. E asemade os autores de Feitizo no val son avó e neta. Ao final do acto de presentación haberá petiscos e refrescos para todos os asistentes. C.E.