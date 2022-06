Ferida tras incendiarse a súa cociña na rúa teense do Corgo

O 112 informa de que o incendio declarado nunha cociña causou lesións á moradora dunha vivenda situada na rúa do Corgo, no Concello de Teo á hora do xantar.

Tras a alerta ao 112 Galicia, ás 14.15 horas deste luns, acudiron os membros do Servizo Municipal de Protección Civil e do GES da Estrada para facer fronte ás lapas, que provocaron queimaduras á inquilina da vivenda. Así mesmo, informouse aos Bombeiros de Ordes aínda que, finalmente, non foi precisa a súa intervención.

Deste xeito, varios particulares e os efectivos do Servizo Municipal de Protección Civil conseguiron reducir o incendio, que deixou danos na campá extractora e no mobiliario da cociña. Ademais, unha patrulla da Garda Civil e da Policía Local acudiu ao domicilio co fin de aclarar as circunstancias do suceso.