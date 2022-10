Fernández Piñeiro pide en Brión a Educación que cesen os recortes

brión. O secretario xeral do PSdeG provincial da Coruña, Bernardo Fernández Piñeiro, estivo este mércores en Brión xunto á secretaria de Función Pública da executiva, Llanos Castellanos, ademais de varios alcaldes e representantes socialistas da comarca, para reivindicar que se cubran as prazas de docentes no CEIP de Pedrouzos. Na visita, Piñeiro demandou á Xunta “cubrir de forma inmediata a praza de docente de Música, unha reivindicación que apoian tanto a directiva do centro como as familias”. “Ademais, a Xunta tamén suprimiu unha unidade educativa, limitando o persoal do apoio. Por desgraza, estes recortes son a tónica habitual deste inicio de curso”, sinalou. Fernández fixo referencia á situación en Dumbría, “onde hai un mesmo titor para dúas aulas en dous centros educativos situados en concellos distintos”. arca