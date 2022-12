Finaliza a viaxe ata Iparralde dos docentes da Regueifesta

A Maía. O proxecto Europa de Repente, impulsado por varios centros educativos galegos –CEIP Labarta Pose de Baio, IES do Milladoiro e IES Marco do Camballón de Vila de Cruces– e coordinado polo CFR de Vimianzo, realizou a súa cuarta e última mobilidade para coñecer a improvisación en verso de Iparralde, no País Vasco francés.

Durante o ano 2022, o profesorado, vinculado ao proxecto Regueifesta, viaxou a Madeira, a Toscana e Sardeña para coñecer o despique, a ottava rima e a gara poética e outras formas de improvisación destes pobos. E desta volta, entrevistaron axentes de dinamización da improvisación cantada en Iparralde, como Aimar Karrika e Ainhoa Elizondo da asociación Bertsolaren Lagunak, a docente Lur Renteria ou a bertsolari Irati Alcantarilla.

Ademais, formando parte desta mobilidade, e facendo o seguimento do repentismo de Iparralde, os docentes do Proxecto Erasmus foron convidados como observadores internacionais ao Encontro de Bertsolarismo de Iruña, xunto a máis de 70 persoas expertas en oralidade de todo o mundo. Este encontro, que ten lugar cada catro anos, o Bertsolari Txapelketa Nagusia, tivo lugar en Iruña, Navarra, ante 14.000 persoas. M.M.