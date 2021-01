Firmados convenios para un nuevo colegio en Milladoiro y ampliar el de Agro do Muíño

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, acaba de firmar con el Concello de Ames el convenio de colaboración para construir un centro de Educación Infantil e Primaria (CEIP) en Milladoiro. Además, se rubricó digitalmente el acuerdo de cesión de una parcela de 4.345 m² (equivalente a medio campo de fútbol) para ampliar en seis aulas el CEIP Agro do Muíño, en As Cortes (Ortoño).

En cuanto a la parcela donde se construirá el nuevo centro educativo de la mayor urbe, suma 13.167 metros cuadrados (como 31 canchas de baloncesto), y fue adquirida por la administración maiana a pie de la carretera a Ventín, justo al pasar el nuevo vial que conecta con el polígono local Novo Milladoiro.

La construcción del futuro CEIP do Milladoiro está incluida en el Plan de Infraestruturas 2016-2020 de la Xunta de Galicia y suma una inversión estimada de cuatro millones de euros. Y, actualmente, la Consellería de Educación está trabajando ya en la elaboración del proyecto técnico de ampliación del citado CEIP Agro do Muíño.

Una vez superado el trámite de inscripción de esos terrenos en el registro de la propiedad, era el pleno amiense el que daba luz verde a dicho acuerdo de colaboración con la Xunta. Previamente a la licitación del proyecto técnico, el Ayuntamiento de Ames tendrá que acreditar el desvío del tendido eléctrico y la conducción subterránea de aguas. A su vez, la Consellería de Educación se encargará de la redacción del proyecto y de la licitación de las obras de construcción. “Agora, unha vez asinado o convenio, o Concello de Ames procederá a redactar o proxecto de desvío da liña eléctrica existente na parcela”, aportan desde la administración municipal.

En cuanto a las reacciones políticas, el mandatario local hacía hincapié en que “hoxe é un día importante para o Concello de Ames coa sinatura deste convenio. Cando en 2015 entramos no Goberno municipal presentamos unha serie de investimentos que eran necesarios. Demos cumprimento a moitos deles no eido educativo, e mesmo esta mesma semana, no eido sanitario coa apertura do novo centro de saúde do Milladoiro por parte da Xunta”.

También opina que “damos un paso máis de cara á construción dun novo colexio no Milladoiro, que se vai sumar á ampliación do CEIP do Agro do Muíño. O obxectivo é que neste ano se redacte o proxecto e que as obras do novo CEIP poidan comezar en 2022, para antes de finalizar este mandato en 2023 dispor do novo CEIP e tamén da ampliación do colexio de Agro do Muíño”, terciaba.

A su vez, el concejal de Educación –presente también en la firma– se refería a que con este acuerdo “resólvese unha cuestión na que, tanto o Concello de Ames como a Consellería de Educación, levábamos tempo traballando, primeiro na dispoñibilidade dos terreos e despois na dotación do investimento necesario para dotar dun novo colexio á localidade do Milladoiro”.

Recordó, de igual forma, que “xa temos moito camiño andado para que este proxecto sexa unha realidade. Estase demostrando que existe a colaboración institucional necesaria para poder entre ambas administracións desenvolver infraestruturas que entendemos que son fundamentais e de máxima necesidade pola saturación que existe no CEP de Ventín e na Escola de educación infantil do Milladoiro”.