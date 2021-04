Fotografar o viño na Ribeira do Ulla terá premio para os máis creativos

Vedra. Con motivo do 40 aniversario da Festa do Viño da Ulla, que este ano non poderá celebrarse de forma presencial, o Concello estrea un concurso de fotografía chamado A cultura do viño na Ribeira do Ulla. O obxectivo, segundo sinalan fontes municipais, é “fomentar a divulgación da fotografía e pór en valor a cultura do viño na Ribeira do Ulla”, sinalan.

O tema das imaxes debe ser un dos seguintes: a paisaxe, a tradición, o patrimonio ou a innovación vitivinícola na Ribeira do Ulla; os labores para o coidado do viñedo; a vendima; ou a elaboración do viño na adega. Ademais permítese enviar ao certame ata un máximo de oito fotos, dúas por cada categoría.

A técnica será libre e só se poderán presentar traballos en formato dixital, en JPEG. Non deben incluir bordes nin marcas de auga, e está permitida a edición, pero non os rotoques que impliquen engadir, suprimir, desprazar ou redimensionar elementos.

Os que desexen participar teñen ata o 12 de novembro para facelo e deberán remitir as fotos por wetransfer a casadospeons@concellodevedra.com. Tamén deben ir acompañadas da inscrición. Hai catro premios, de 300 euros cada un. A. P.