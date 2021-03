Galicia presume de 300.000 hectáreas de monte ordenado

Hoxe celébrase o Día Internacional dos Bosques e con ese motivo o conselleiro de Medio Rural, José González, desprazouse onte ata o Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude, en Boqueixón, para formar parte dunha plantación simbólica de carballos. Alí, o conselleiro aproveitou para destacar que “Galicia dispón xa de 300.000 hectáreas de monte ordenado, que contan con máis de mil instrumentos aprobados de ordenación ou xestión forestal”.

O conselleiro lembrou asemade que a nosa Comunidade conta con algo máis de dous millóns de hectáreas de superficie forestal e está considerada como a novena potencia europea neste eido.

González estivo acompañado no mencionado acto polo director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan; do director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos; e polo alcalde de Boqueixón, Manuel Fernández , entre outras autoridades.

En canto á elección deste centro boqueixanés como lugar para conmemorar o Día dos Bosques, José González explicou que os motivos son que se está traballando “no proceso de conversión do Pazo de Quián no espello do rural galego, e quérese potenciar este espazo mediante a creación dun parque forestal para resaltar a multifuncionalidade e diversidade” dos nosos montes, apuntou.

O conselleiro enmarcou tamén este acto na celebración do Xacobeo 2021-2022, recordando que se celebrou nun “enclave emblemático do Camiño de Santiago, ao pé do Pico Sacro”. Por isto, González puxo en valor a vinculación da Ruta Xacobea co territorio e coa paisaxe, neste caso coa riqueza forestal galega.