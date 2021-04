Gallego por la integración desde Elche hasta Caracas

Que el de Ames es un municipio de acogida lo reconoce hasta el alcalde, el boirense Blas García. Y precisamente para el colectivo de los vecinos llegados de fuera de los lindes compostelanos, e incluso de los estatales, se acaba de poner en marcha el Obradoiro de Acollemento Lingüístico En galego co teu acento, que ayuda a integrarse a quince mujeres cuyos orígenes están en Venezuela, Cuba, República Dominicana, Colombia, Elche o Puerto Rico.

Precisamente, en su presentación, todas las alumnas expusieron los motivos que las llevaron a apuntarse a unas clases en las que lo menos importante es la gramática, y lo fundamental pasa por “romper o muro de vergoña e animarse a falar sen medo”, según declara la técnica de Normalización, Rosa Moreiras. Desireth, de Caracas, afirmó que quería “aprender para el día a día y para poder ayudar a mi hija en el colegio”, algo en lo que coinciden María Eugenia, que viene del estado de Carabobo, también en Venezuela.

Igual pasa con Vanesa, que nació en Elche y ya habla un poco de gallego, considerando que este obradoiro supone una posibilidad para “perder a vergoña e comezar a falar en público”. Judith, de Caracas, reseñaba ante los presentes que le encantan “el idioma, la cultura, el amor y todo lo que ofrece este bello país”.

FINES. Otros de los fines en los que coincidieron las estudiantes es en el de conseguir herramientas para integrarse que, además, faciliten su incursión en el mercado laboral. Así opinan las venezolanas Marbelys y Nohely. Kailza, de Cuba, habló de “poder atopar un traballo e integrarme na sociedade”, al tiempo que Tania, de La Habana, sumaba al deseo de integración el de “aprender e perder o medo”. Celia, de Cuba, busca “aprender a comunicarme”, de la misma manera que Raysa, de Santo Domingo, quien además quiere “familiarizarse con las formas de hablar y ser” en la tierra que la acoge.

Yanira, de Venezuela, dijo que le interesaba aprender también “para entenderlos a ustedes, ya que ustedes me entienden a mí” y la colombiana Jimena ahondó en que “conocer la cultura me ayuda a socializarme y me abre puertas”. Por contra, Pilar, de Puerto Rico, llegó a este taller hablando en la lengua de Castelao correctamente: “Quero aprender a falalo ben para honrar ao meu avó e porque namorei coma unha tola dun galego e este é o lugar que máis me gusta no mundo”. Y según la organización, “de seguro que nas cinco semanas que dura o curso, Pilar mellorará aínda máis o idioma e o resto das súas compañeiras serán quen xa de facer a rolda de despedida na lingua de Rosalía”.

Y además de las nociones básicas para comprender y manejarse en gallego, tanto de forma escrita como hablada, “coñecerán moito máis da cultura e da historia de Galicia e particularmente do territorio amesán no que viven. De seguro tamén que farán amizades desas que duran para sempre, cumprindo así outros dos obxectivos deste obradoiros: o da integración e a cohesión social”.

Al acto acudieron la edil de Nornalización Lingüística, la de Benestar, la técnica de Nornalización, Rosa Moreiras, y la docente Antía Rei.