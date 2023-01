Garanten a actividade das entidades sociais de Ames con subvencións

Ames. O tripartito amesán aprobou en xunta de goberno as contas xustificativas dos gastos correspondentes ás subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro do segundo semestre de 2022. O importe deste pago ascende a 26.393,25 euros.

Previamente xa se aprobara o pago doutros 24.966,60 euros, correspondentes ás actividades realizadas e abonadas durante o primeiro semestre do ano. O fin destas subvencións é a promoción de iniciativas complementarias aos servizos sociais comunitarios e de inclusión social do Concello de Ames. En total concedéronse 51.359 €.

Entre os obxectivos desta liña de axudas figuran a promoción da inclusión social dos colectivos con dificultades de inserción; a instauración de programas de base comunitaria que desenvolvan accións preventivas; a intervención e o seguimento de persoas en risco de exclusión social; e a potenciación da saúde pública ou a formación básica e laboral adaptada ás necesidades de persoas con diversidade funcional.

Puideron optar, ademais, todas as entidades sociais sen ánimo de lucro que estivesen legalmente constituídas e desenvolvan a súa actividade no municipio. Dentro dos ítems subvencionables incluíronse as retribucións do persoal contratado e os gastos correntes consumibles non amortizables (como subministros ou locais), así como os derivados da cobertura de necesidades urxentes ou de emerxencia social para satisfacer necesidades primarias.

Deste xeito, beneficiáronse das subvencións un total de oito entidades: Arcea Adames (8.438,64 euros), Cáritas Ortoño (8.581,69 euros), Cáritas Milladoiro (13.677,06 euros), Igaxes 3 (7.330,04 euros), Agasol (4.666,60 euros), Acougo (3.827,20 euros), Alcer (1.642,62 euros) e Ascampor-Asociación de Amigos do Camiño Portugués (3.128,74 euros). Entre todas elas, promoveron ata 15 proxectos, que abarcan dende a promoción da autonomía persoal dos integrantes das asociacións ou os alugueres de locais ata actividades de educación e intervención da comunicación e linguaxe e labores de información e orientación.

A concelleira de Benestar Social, Luísa Feijóo, destaca que “estas achegas permítennos colaboracións coas entidades para poder chegar a máis poboación”. M. Outeiro