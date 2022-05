Garantizan as prazas para os bañeses na gardería PAI

A Barcala. O pleno da Baña aprobou, ca abstención do PSOE, a modificación do regulamento de réxime interno do Punto de Atención á Infancia (PAI), para dar prioridade á rapazada da Baña de 0 a 3 anos de cara a asegurarlles praza. O rexedor García Cardeso explicou que o cambio ben motivado pola inspección feita en febreiro por Política Social, e que “actualmente, das 20 prazas ocupadas que hai no PAI, só catro corresponden a nenos e nenas censadas na Baña”.

Dende as filas socialistas, a concelleira Mónica González, replicou que todas as prazas se adxudican segundo establece a normativa vixente en cada momento, e que hai menores no PAI que son descendentes de persoas que traballan no Concello.

Tamén saiu adiante, esta vez por unanimidade, unha declaración institucional de apoio á candidatura presentada pola Xunta para que Ángel Carracedo sexa premio Princesa de Asturias 2022 en investigación científica e técnica. O pleno adoptou esta opción ante a “relevancia neste eido do catedrático” natural de Santa Comba. E, do mesmo xeito, sairon as bases do bono taxi e a modificación de prezos para arranxar o vial de Vilar da Torre a Paramos por 626.193 euros. M. Outeiro