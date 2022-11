Gran festa de Samaín en Bertamiráns este venres

Ames. A capital de Ames vai acoller este venres a festa de Samaín adiada, e que se vai desenvolver no aparcadoiro da Telleira. Está organizada pola comisión de festas de Bertamiráns e conta coa colaboración da Xuntanza de Empresarios de Ames e do Concello de cara a recadar fondos para as festas da localidade de 2023. A celebración comezará ás 18.00 horas co espectáculo infantil de clown Barullo, de Nelson Quinteiro. Abordará a cultura e a música tradicional a través dos seus instrumentos grazas ao señor Patajullo. E xa ás 20.30 será a quenda de Urakán, o grupo dos vocalistas Leo García e David Seara, que tamén forman parte da orquestra Finisterre. Haberá cantina, e os asistentes que acudan disfrazados entrarán no sorteo dunha cesta de carne e vexetais (doados por Carnicería Suso e Tomate más fruta) para facer un cocido. Promoción Económica suliña que servirá para reunir fondos, pero tamén dinamizar comercio e hostalería. M.M.