Gravarán os plenos para que cheguen aos brioneses

A Maía. O Bloque Nacionalista Galego de Brión informa da súa intención de comezar a gravar os plenos para que a xente coñeza os contidos.

Desde o BNG lembran que solicitaron en diversas ocasións que se facilite a participación da veciñanza na vida municipal en xeral e nos plenos en particular. O propio horario das sesións, din, “dificulta a participación dos edís, que non teñen dedicación exclusiva, xa non digamos o resto dos veciños de Brión”. Na última delas reiteraron a súa demanda de que se graven como mínimo en audio, e que ese documento se poña a disposición da Corporación e da cidadanía. E de novo, o grupo de goberno (PSOE) rexeitou a petición por innecesaria. M. Outeiro