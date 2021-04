... “Habería mellor servizo de autobuses”

Veciña do Milladoiro dende hai máis de 40 anos, viúva, que tres cousas faría en favor da veciñanza?

Mellorar o servizo de autobuses, que imos de mal en peor. Dende logo, co cambio de horarios deixáronnos abandonados. Como concibes que un domingo non teñamos autobús máis que ás 16.00 e ata as 19.30 horas non haxa outro de volta? Teño que ir a Santiago, e en que vou? Incluso pola semana, que tíñamos un cada cuarto de hora, e agora témolos cada 20 minutos, cada media hora ou cada tres cuartos de hora. Tamén virían ben uns parques porque hai uns moi pequenos para os nenos. Eu estiven moitos anos en Vilagarcía e hai parques preciosos en todos os lados. Aquí non ves ningún.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

Eu estou moi contenta no Milladoiro, sempre que precisei algo do Concello tíveno. Son de Santiago centro, pero viñen a vivir aquí hai xa máis de corenta anos.

E o que peor leva?

O problema dos horarios dos autobuses. Eso é o

peor, polo demais nada.