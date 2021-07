... “Haría que las tarifas de los autobuses fueran más baratas”

Residente en O Milladoiro, soltero, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Lo primero que cambiaría sería el transporte público, puesto que me parece muy caro. Pondría tarifas diferentes, como es el caso de Santiago con los escolares o jubilados. También mejoraría la sanidad. Me parece que hay bastantes cosas que no funcionan demasiado bien aquí en O Milladoiro en ese aspecto. Por último cambiaría cierta distribución, como el caso del centro de salud, dado que está muy arriba y la gente con problemas de movilidad sufre para llegar hasta allí.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta de residir aquí es el ambiente que hay, somos mucha gente joven y todos tenemos muy buen rollo entre nosotros. Las pistas siempre están llenas y si vas a cualquier bar o zona de ocio siempre te vas a encontrar a alguien que te sea conocido.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta de aquí, volviendo a incidir en lo mismo que al principio, el transporte. El precio es demasiado elevado para tan solo hacer un recorrido de unos 4 km que hay entre O Milladoiro y el centro de Santiago. Además, la combinación de los autobuses los fines de semana es muy mala.