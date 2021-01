Ilusión desbordada para recibir aos tres Reis Magos de Oriente

Hoxe é un día de ilusión e maxia para os nenos e nenas da Área Metropolitana de Santiago, xa que está anunciada a chegada dos tres Reis Magos dende as terras de Oriente. Na Costa da Morte, xa estiveron onte nos municipios da Laracha e Zas, e hoxe completarán o seu percorrido polos dous concellos, entre as 11.00 e as 18.30 horas por terras larachesas, e a partir das 10.00 por todos os lugares zaenses.

A Camariñas chegarán por mar. Ás 11.00 horas serán recibidos no porto da vila e, dende alí, iniciarán un percorrido polas rúas da capital municipal e despois visitarán todas as parroquias. Pasarán por Pescaduira, Brañas Verdes e Santa Mariña (12.10 h.); Arou (13.30); Camelle (14.30); A Ponte do Porto (16.30); Xaviña (18.00); e voltarán a Camariñas ás 19.00.

En Muxía a carroza real pasará por 90 núcleos e percorrerá 150 quilómetros. Partirán de Agreiras (9.45 horas) e rematarán a visita na Sala da Camposa (ao redor das 20.15 horas) onde haberá unha recepción por parte da veciñanza.

Vimianzo organizou unha cabalgata adaptada á situación sanitaria. O percorrido comezará ás 10.30 horas en Berdoias e os Reis Magos chegarán a todos os núcleos das catorce parroquias. Na Casa da Cultura haberá encontros con Melchor, Gaspar e Baltasar ás 16.30, 18.00 e 19.30 horas. É necesario sacar a entrada.

En Cee, os Magos de Oriente tamén visitarán todo o municipio. Partirán ás 11.00 do campo da festa de Gures e rematarán a xornada pecorrendo as rúas da capital local. Pola súa banda, en Carballo centos de nenos e nenas solicitaron unha recepción virtual cos tres Reis Magos a través da páxina web do Concello. A cabalgata comezará ás 17.30 horas e será retransmitida en streaming.

En Ponteceso farán unha parada no pavillón da capital municipal. De 18.00 a 22.00 horas recibirán a todos os nenos e nenas.

Pola súa banda, o Concello de Padrón este ano non organiza a tradicional cabalgata, como medida de prevención diante do aumento de casos de COVID-19 nas últimas semanas e que teñen ao municipio en situación de vixilancia especial por parte do comité clínico da Consellería de Sanidade. Polas mismas razóns suspéndese en Valga.

En Oroso as Súas Maxestades chegarán ao pavillón de Sigüeiro para que cada rapaz saúde dende a distancia ao rei elixido, podéndose facer unha fotografía. Non fará falla a anotación previa, e cada neno recibirá un pequeno agasallo. O horario da recepción será de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.30 horas no polideportivo Juanito Amigo.

No caso de Frades, a Comitiva Real e os personaxes de Froze recibirán hoxe de 12.00 a 13.00 horas a un total de 30 nenos e nenas no exterior do pavillón municipal de Abellá. De 15.45 a 16.45 horas, será a quenda doutras 30 crianzas no exterior do multiúsos de Frades. En ambos os dous casos, a visita trasladaríase ao interior dos recintos en caso de choiva. As visitas rematarán na praza pública de Ponte Carreira (no pavillón, dse chove), onde a partir das 17.00 horas saudarán a 90 nenos e nenas.

Finalmente, o Concello de Arzúa substitúe a cabalgata por unha gala titulada A maxia dos Reis Magos, de Cayetano Lledó, no multiusos (anotacións ata hoxe no tf 981 500 222 ou no email cultura@concellodearzua.com). Ao remate da mesma, as Súas Maxestades chegarán para saudar ao público asistente e repartir un agasallo aos participantes coa axuda dos seus paxes. Haberá dous pases, o primeiro ás 17.30 e o segundo ás 19.00 h.