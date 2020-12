Impulso a las aldeas de Área con inversión millonaria en sus viales

postos a comparar as nosas infraestruturas non teño moi claro por que sempre se fai con respecto a países nórdicos, e non do arco atlántico, cos que temos bastante máis que ver. Pero en fin, non se crean que as estradas rurais norueguesas ou suecas son gran cousa: moitas delas están incluso sen asfaltar, ao mellor porque teñen un problema de despoboamento –que non de natalidade– aínda máis serio que o noso... pero por iso estamos a tempo, e poñémoslle solución. É igualiño ao tema de educación en Finlandia, que se levou por medio mundo como a mellor, e ao pouco que se analizou atoparon que respondía ao tradicional respecto aos mestres dese país e cun claro empurrón da mellora na calidade de vida destas décadas.