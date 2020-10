Impulso para que todo o pan galego teña o selo de calidade

a xunta aprobaba o pasado 28 de xullo o reglamento da Indicación Xeográfica Pan Galego, un distintivo que non só incrementa o valor do noso pan, senón que todos os profesionais do sector que se acollan a este selo de calidade, veranse tamén beneficiados. É sen dúbida un calificativo ao que deberían aspirar a rexistrarse boa parte dos negocios galegos do rural que se adican a elaboración de pan, pois se de algo non hai dúbida, é de que como o noso poucos se atopan. O certo é que en Galicia, como é ben sabido, cómese especialmente ben, e o pan é un desos produtos que fan as delicias de todos os que nos visitan. Coa IXP lógrase recoñecer a súa calidade e dase o merecido recoñecemento ao traballo de todas as panadarías do noso rural.