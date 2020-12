Incluyen 23 tramos viarios de Área con problemas de ruido

parece mentira que a tradicional discreción galega non medrase nesta pandemia, coa sospeita de que detrás do exceso de decibelios nos espazos públicos pechados temos unha fonte de contaxios. Pois coas estradas pasa algo semellante, e non parece moi lóxico que se obviase a posibilidade de que, ante o previsible uso que ían facer delas, contasen dende un primeiro momento un deseño a partir da súa capacidade e tamén a poboación que reside nas súas beiras. Agora, despois de identificar esta lista de traxectos nos que parece que o balbordo é evidente, propoñen solucións que van dende a colocación de semáforos ata a redución da velocidade nestas arterias da comunicación, vitais para moitos. No fondo non é máis que unha cuestión de respecto que debería ser anticipada, non sobrevida.