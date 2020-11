Infraestruturas exige trabajo a Ames y subraya que ya en julio terminó el dispensario

No ha tardado el Gobierno gallego en reaccionar al comunicado del edil de Obras de Ames, Blas García, en el que daba por acabada la instalación de la dotación de seccionamiento y conexión a la línea de media tensión del centro de salud de O Milladoiro, rechazando aún así que fueran de su competencia y amenazando con pasarle la factura a la Xunta. Pero la reacción de Infraestruturas opta por la cautela... y los informes, recordando que las obras concluyeron en julio e instando a que el tripartito “cumpra a súa parte do traballo”.

Así, desde la Consellería que lidera Ethel Vázquez explican que “o Concello de Ames debería centrar os seus esforzos en traballar para contribuír á posta en servizo canto antes do centro de saúde do Milladoiro”, debido a la difícil situación de pandemia que se está viviendo, y que “debería impulsar ás administracións públicas a buscar o mellor xeito de contribuír a reforzar a sanidade pública en lugar de seguir tratando de tapar os propios erros con confrontacións que en nada axudan aos cidadáns”.

Continúa recordando al también diputado provincial que “a Xunta rematou o pasado mes de xullo a execución da nova infraestrutura sanitaria do Milladoiro”, pero también que lleva esperando “desde entón para poñelo ao servizo dos cidadáns a que o Concello de Ames cumpra coa súa parte do traballo comprometido”.

A este respecto, cifran la inversión autonómica en 1,7 millones de euros para dotar a la mayor de las urbes mainas “dun centro de saúde adaptado ás necesidades presentes e futuras da poboación do Milladoiro”. Asimismo, dejan caer que “os compromisos adquiridos polo Concello están claros e a Xunta dispón dun informe técnico que acredita que a instalación de seccionamento é unha responsabilidade do Concello”, de forma que esos documentos servirían simplemente para dejar de alimentar polémicas que no benefician a los pacientes.

A su vez, en el comunicado hecho público desde la web municipal amiense, García insistía en estaba finiquitado todo lo que la administración local se había comprometido a acometer, “aínda que non eran da súa competencia”, deslizando que “agora a pelota está enriba do tellado da Xunta” y la intención municipal de “repercutir o custe destas obras relativas á instalación do centro de seccionamento” en el Ejecutivo autonómico.