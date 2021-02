Instan a que Ames elimine la garantía a sus terrazas

El PP de Ames vuelve a acusar al regidor socialista de “trileiro” al detectar como se introducía una garantía en la nueva normativa de las terrazas, recordando precisamente que en teoría se derogó la vieja para eximir de pagos a la hostelería por la COVID. Y es que dicha garantía figura referenciada a un anexo segundo –fuera de la ordenanza y a continuación de 12 páginas de formularios–, que eleva a 60,10 € el pago por metro cuadrado en el exterior.

Así las cosas, la oposición popular subraya que “o citado anexo II –que podría entrar en vigor la próxima semana, junto con el resto de la norma local– establece unha garantía de 60,10 € por metro cadrado, polo que a unha terraza que ocupe unha superficie de 5x5 metros esixirase un depósito de 1.502,50 € e a unha terraza de 5x10 un depósito de 3.005 €, unha cantidade que supera o triplo do que suporía aplicar o sistema inicialmente previsto polo artigo 17 e que suporía, aplicando o máximo do 40 % da taxa anual, unha cantidade aproximada aos 400 euros”.

Precisamente, el documento inicial elaborado para el cambio en la ordenanza, y que fue el entregado al gremio y a los partidos, “establecía que a garantía sería unha porcentaxe da taxa correspondente a unha anualidade, porcentaxe que estaría no entorno do 20 ao 40 %, en función do tipo de terraza”, y que fue rechazado expresamente por el sector, solicitando que se suprimiera mediante las alegaciones presentadas el 30 de junio del año pasado.

Sin embargo, el PP cree que “no último momento, como xa é habitual, o goberno socialista procedeu unilateralmente a dar unha completa reformulación do artigo 17 substituíndo a garantía fixada en función da porcentaxe sobre a taxa anual por outra que non se cuantifica”. Acaba lamentando que varios hosteleros pagaron la tasa por error en 2020, y no se les reintegra.