Interese dos veciños por facer as rutas de Vedra presenciais

A pandemia que estamos a sufrir non fai máis que levantar trabas á hora de socializar e de botar a andar actividades de todo tipo. Ante unha situación insólita coma esta, o inxenio agudízase e búscanse respostas nas novas tecnoloxías: as únicas capaces de lograr que falemos e vexamos a outras persoas sen estar no mesmo lugar. Nunca tanto se percibiran (a nivel global) as súas virtudes.

Precisamente isto foi o que pensaron dende o Concello de Vedra. Ante a imposibilidade de organizar visitas guiadas pola vila, decidiron facelas de forma virtual a través de breves vídeos que abordan cada mes unha ruta diferente. A iniciativa leva por nome ‘V12 De parroquia en parroquia’ e a técnica deTurismo, Charo Canicova, é a encargada de ir amosando co seu móbil as diferentes paradas que conforman os itinerarios. Ademais encárgase de explicar os principais elementos patrimoniais que se atopan nos percorridos. Desta forma, o goberno local logra seguir espertando o interese por cada recuncho de Vedra a tan só un clic. E é que toda persoa que desexe descubrir as rutas non ten máis que acceder ás pezas audiovisuais a través da páxina de Facebook @turismoVedra e na web www.concellodevedra.com.

Segundo indicou Charo a idea é organizar os percorridos de forma presencial en canto a situación sanitaria o permita, a través de visitas guiadas e en grupos reducidos. Á vez, se os vídeos teñen moito éxito, tamén se seguirían facendo. E o certo é que de momento están a xerar moita expectación pois “xa teño recibido chamadas de veciños interesándose por percorrer a ruta de forma presencial”, sinala a técnica de Turismo.

Cada mes abordarase unha ruta diferente. A de novembro centrouse na Ponte Ulla e está composta por seis pezas tituladas ‘San Xoán da Cova’, ‘O camiño de Gundián’, ‘Pontes de Gundián’, ‘O camiño’ e ‘A vila de Ponte Ulla’. Todos eles contan xa con máis de 600 visitas en Youtube e máis de 5.500 interaccións a través de Facebook. Neles a técnico de turismo explica antes de arrancar o sentido do nome da iniciativa: “Son doce roteiros polas doce parroquias durante 12 meses”. Ademais reitera que a idea era facer os itinerarios camiñando pero debido á Covid propón que cada quen os realice pola súa conta de momento, sempre a través das súas explicacións. Ao longo das seis pequenas pezas fai un percorrido histórico polas pontes da Ulla dende o Románico ata a actualidade e ademais, dos camiños de Santiago, entre outros temas.

No mes de decembro a proposta chamarase ‘De emigración e tradicións: Decembro, Vedra’. Para xaneiro está prevista ‘De camelias e música: Santa Cruz de Ribadulla. Febreiro abordará, como non, o Entroido cunha ruta por San Xián de Sales, e en marzo o percorrido centrarase en Merín. A ruta de abril levará por nome ‘De pesca e viño : San Miguel de Sarandón’, a de maio ‘De flora e fauna: San Pedro de Sarandón’. En xuño a protagonista será Illobre e en xullo, San Mamede de Ribadulla. Para agosto está previsto un roteiro pola historia e a arquitectura popular de Vilanova, setembro centrarase en San Fins de Sales e outubro, en Trobe. En definitiva, o Concello permite que veciños e interesados desfruten dende as súas casas da historia e os costumes de Vedra, e de paso, que vaian collendo forzas para participar nas futuras visitas guiadas. E é que xa se sabe que nunca se coñece ben o lugar no que se habita e esta iniciativa é a mellor oportunidade para que a veciñanza descubra novos recunchos e historias, e tamén para convidar a visitar Vedra a todos os habitantes da contorna.