Investigado un arzuano acusado de presunta simulación de un delito

AMES/ARZÚAl. La Guardia Civil de Arzúa investigó a un vecino como presunto autor de un delito de simulación de delito. Los hechos sucedieron tras la denuncia interpuesta por el investigado en las dependencias de la Comisaría de Policía Nacional de Santiago. En ella comunicaba que entre los días 22 y 23 un autor o autores desconocidos habían sustraído un vehículo de su propiedad que se estaba estacionado en una calle de la localidad de Sigüeiro. Posteriormente el denunciante realizó varias llamadas a a Guardia Civil de Milladoiro y a la Policía de Ames, solicitando que buscasen este vehículo en Milladoiro. A raíz de ello, se constató que los hechos relatados en la denuncia no se ajustaban a la realidad, ya que el vehículo no había sido sustraído y se encontraba estacionado en Milladoiro, no recordando su propietario su ubicación. C. G.