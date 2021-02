Investigan a una pareja de Milladoiro que quería cruzar a Pontevedra con un justificante falso

La Guardia Civil del puesto de O Milladoiro, Ames, investigó a dos vecinos de la localidad, como presuntos autores de un delito de falsedad documental al intentar cruzar de provincia sin una justificación válida.

Los hechos ocurrieron en un punto de verificación del cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes en la carretera AC-841, en el límite de las provincias de A Coruña y Pontevedra, a la altura de Pontevea (Teo). Allí, la Benemérita observó un vehículo que se aproximaba a dicho punto, procediendo a su detención al objeto de constatar los motivos del desplazamiento de sus ocupantes.

Acto seguido, los agentes solicitaron el justificante de trabajo, dado que ambos ocupantes adujeron motivos laborales para no respetar las restricciones de movilidad perimetral vigentes. Y tras cotejar los justificantes de ambos, ante la sospecha de que alguno o los dos pudieran ser falsos, el Instituto Armado contactó con la empresa emisora de los documentos, comunicando ésta que el del varón si había sido emitido por ellos, pero que el de la acompañante no, dado que esta persona no trabajaba en la misma.

Finalmente, optó por investigarlos como presuntos autores de un delito de falsedad documental, ella por confeccionar y exhibir un justificante falso y a él como colaborador necesario al facilitar el original a su acompañante.