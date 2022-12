Invisten un cuarto de millón para pavimentar a aldea das Buceleiras

Ames. A xunta de goberno amesá aprobou a adxudicación do proxecto de pavimentación do viario interior do núcleo maián das Buceleiras. As devanditas obras foron adxudicadas á empresa Eulogio Viñal Obras y Construcciones SA por 242.500 euros.

Neste senso, actuarase en dous quilómetros de accesos e vías interiores do núcleo, repartidos en varios treitos de actuación. Na parte sur do lugar, ao longo dunha superficie de 1.130 metros cadrados, levarase a cabo a execución dun novo pavimento de formigón con lastras de granito, baixo os que se executarán redes de drenaxe e de alumeado público. Na parte central e leste das Buceleiras executaranse novas capas de rodaxe con aglomerado asfáltico, reparando as fochancas e ampliando, onde sexa posible, o viario con sobreanchuras.

Ademais, crearanse 555 metros de sendas peonís de formigón, e unha plataforma deste mesmo material na parte norte. M. Manteiga