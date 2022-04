Iseo A Moura aprenderá á rapazada o xeito de relacionarse a través de Apego

A Maía. O programa Apego de Ames continúa este mes co espectáculo Amor, que corte!, unha proposta da narradora Iseo, A Moura, para nenos a partir de 2 anos que une contos e música para facer reflexionar sobre o que é e o que non é o amor e para ir aprendendo a relacionarnos dun xeito respectuoso e gozoso. Terá lugar o venres 22 na casa da cultura de Bertamiráns, a partir das 18.00 horas.

As inscricións, de balde, poderán realizarse xa ata o 21 de abril, con só enviar un correo ao enderezo normalizacion@concellodeames.gal no que se indique nome e apelidos das persoas asistentes, teléfono de contacto e idade dos cativos que acudan.

Iseo, A Moura, é unha artista, narradora e música que tamén forma parte doutros proxectos como os grupos de música Sacha na Horta ou Blues do País. Nesta proposta, anima aos fillos e tamén ás familias a que descubran e reflexionen sobre o que é e o que non é o amor para relacionármonos de maneira positiva e respectuosa.

É preciso suliñar que non se admitirán inscricións fóra de tempo, e as prazas asignaranse respectando a orde de recepción das solicitudes. O programa Apego, vai dirixido a todas as familias de Ames que estean a esperar un bebé ou que xa o teñan con idade entre 0 e 6 anos. É un proxecto cooperativo de varios concellos para promover, apoiar e normalizar o uso do galego na socialización da primeira infancia a través de actividades e de recursos para facilitar a educación. M. Outeiro